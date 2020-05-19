Julia吳卓源獲邀為防疫獻聲，與眾多在全球擁有國際知名度的亞洲音樂人參與名為「IDENTITY：PROJECT BLUE MARBLE」遠端連線的線上演唱會中開唱，聲援所有為疫情努力或是受苦的人們，該活動由長年舉辦戶外電子音樂季和大型演唱會的美國主辦單位IDENTIFY LIVE 與 AMAZON MUSIC 等國際媒體共同舉辦，此次除了Julia吳卓源受邀演出之外，其他耳熟能詳的演出嘉賓包括：OZI、吳建豪、韓國 JAY PARK 和日本 M-FLO 和MIYAVI 等等，輪番遠端開唱，進行總長八小時的全球線上直播。

對於吳卓源來說，在正式出道前曾經擔任過吳建豪演會的合音，進而有機會出道，也因此視吳建豪為音樂事業的恩人，這次能參與同一場線上演出，儘管兩人非同台並各自演出，對吳卓源來說代表另一層更深遠的意義；該線上演唱會確定於在台灣時間的5月31日凌晨五點，也就是美國洛杉磯時間 5月30日下午兩點開始直播，Julia吳卓源演出內容以新專輯《5am》歌曲為主，讓無論身處何處的樂迷感受她的歌唱魅力！

吳卓源即將推出專輯《5am》收錄〈Planes, Trains, Automobiles〉的MV，此MV由吳卓源一手包辦，身兼導演、編劇和企劃，為因應居家防疫，吳卓源索性邀約工作團隊，包括：妝髮師、造型師、閨蜜樂手、經紀人和宣傳一起入鏡演出，除了Julia吳卓源招牌厭世和俏皮神情之外，要求全員展現私下工作時的真實又搞笑的面貌，不少大解放的精彩畫面皆收錄其中，MV預計五月下旬正式公開。

吳卓源為防疫全球線上演唱會 IDENTITY：PROJECT BLUE MARBLE獻聲。（華風數位提供）

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