桃園國際機場致力推動綠能環保機場，成效獲國際肯定。國際機場協會(Airports Council International，ACI)於日前公布桃園國際機場以「整體水資源管理建置計畫」專案，一舉榮獲3,500萬以上旅客運量分組冠軍「白金獎Platinum」，在業界最高級別獲得冠軍殊榮，機場公司以科技和綠能專業回饋社會，善盡企業公民責任。

國際機場協會ACI推動綠色機場認證計劃，希望大幅降低航空業對環境的影響程度，由於目前許多亞太和中東國家水資源拉警報，2020年主題即為水資源管理(Water Management)。在最高級別3,500萬以上旅客運量分組，桃園國際機場從16份遞交的機場綠能方案中脫穎而出，當年度機場單位旅客用水量下降1.3%，同時，每日監測桃園機場廢水放流水質，較國家排放標準更低50%，不但省水更為淨水。

機場公司積極推動自來水及污排水設施智慧化管理作業，有效提升設備可靠性及處理效能，機場各項水務設施，小如飲水盤之生飲水設備、大至污水處理廠、給水加壓站等，同步落實設備維護管理、事前預防維護、提升巡檢效率等三大目標。此外，旅客使用機場廁所設備，包括省水龍頭、馬桶、給水幫浦等全面換裝省水器材，實施流量調節減少用水量，所產生之廢水經處理後亦回收澆灌機場內超過4,200棵樹木植栽使用。

3,500萬以上旅客運量(3,500mppa，million passengers per annum)分組第二名(金獎)為印度拉吉夫甘地國際機場，第三名(銀獎)為印度賈特拉帕蒂希瓦吉機場。機場協會亞太區共有49國家、113位成員、602個機場。

更多 CTWANT 報導

口罩6月底有望開放購買 廠商：到時候的售價回不去了

路邊搭訕正妹遭拒 男惱羞噴辣椒水搶包洩憤

洋基法官全壘打紀錄僅輸一人！ 《運動畫刊》嘆：黃金期被偷了

(中時電子報)