天文學家發現，今年以來，太陽黑子變得相當少，已有100天沒觀察到黑子的紀錄，顯示太陽活動走向沉寂，進入「太陽極小期」(Solar minimum)。有一種說法認為，幾萬年前的冰河時期可能就是太陽活動減弱造成，也許我們也會遇到類似情形。不過多數科學家不認為太陽活動減小，我們面臨的全球暖化危機就能緩解。

科學警報(Science Alert)報導，太陽沒有黑子，其實天文學家不意外。早在2017年，美國航太總署（NASA）就已經指出，預計2019~2020年，太陽就將到達「極小期」。因為太陽有11年的週期活動，而太陽週期基於太陽的磁場，該磁場每11年翻轉一次，也就是北極換成南極。目前仍不明白極極反轉的原因，但是每一次的反轉，都是太陽最不活躍的時候。

紫外線波段的太陽觀測。左邊是太陽極大期，右邊是極小期。(圖/NASA)

那麼，太陽極小期，會怎麼樣呢?

英國著名小報《太陽報 》在5月13日，曾引述了一位「未具名的 NASA科學家」，擔心太陽不活動，可能造成氣候異常、全球降溫，甚至冰河時代來臨。報導提及被稱為「道爾頓極小期」(Dalton Minimum )的的事件，可能再次上演。

「道爾頓極小期」發生在18世紀末到19世紀初期(1790~1830)，在地球記錄的歷史中，出現了一段氣候的極寒時期，在這段時間，太陽活動極為微弱，1816年(清嘉慶二十一年)被稱為「無夏之年」，全球溫度下降、農作物歉收、世界各地許多人餓死或死於寒冷。

然而，這起事件與太陽的活動關係真的不大，所有這些問題肇因於1815年印尼坦博拉火山(Mount Tambora)爆發造成的。

先前說過，太陽每11年發生地磁反轉，這個時間跨距並不算長，但是我們過往的世界，並沒有每11年發生一次嚴冬，甚至於翻看過往全球氣溫紀錄都在往上升，也沒有因為太陽極小期而稍微停頓。也就是說，地球的危機，仍然在暖化，而非寒化。

NASA全球氣候變化研究小組表示：「人類燃燒化石燃料、產生溫室氣體，導致的暖化是長期的，即使太陽進入最低溫度 （ Grand Solar Minimum），仍然無法阻止。即使太陽真的進入有史以來最弱的情況，並持續了一個世紀，全球仍會繼續變暖。因為氣溫的高低，除了太陽輸出的熱量以外，還有更多因素。當今最主要的暖化，是人為引起的溫室氣體排。」

那麼，太陽極小期有什麼影響？其實影響大多出現在太空。在太陽最小期時，太陽的紫外線輻射會降低，而紫外線會影響平流層頂的高度。它會地球的大氣層略有收縮，從而減少了對衛星的阻力。相反的，在太陽最大期時，紫外線輻射的增加有助於降雨，但是對溫度的影響，可以小到忽略不計。

另外，在太陽極小時期，來自遙遠宇宙的銀河宇宙射線也會有所增加，它們會更快的進入太陽系。不過這對地球環境沒什麼影響，大氣層可以阻擋這些高能輻射；然而，在地球軌道的太陽人，就確實會遭到較大的危害。

(中時電子報)