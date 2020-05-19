美國科技戰獵殺大陸再出招，15日祭出華為新禁令，亦即未經美方供貨許可，禁止將採用美國技術製造的晶片賣給華為，市場預期台積電將首當其衝。對此，知名半導體分析師陸行之強烈建議，台積電在10年內，一定要扶植發展認證一條100%非美半導體設備產線及使用非美認證IP，來服務20%的大陸客戶。

其實美國科技獵殺行動並非頭一遭，曾經是全球最大半導體出口國的日本，也因遭受美國政治手段扼殺而沒落。去年外媒不斷傳出，台灣政府多次遭到美方要求台積電限制供貨華為，當時陸行之就曾示警台積電應防患未然，別等到川普政府伸出黑手，沒想到竟一語成讖。

陸行之指出，在去年美方祭出華為禁令時，就強烈建議台積電在10年內，一定要扶植發展認證一條100%非美半導體設備產線及使用非美認證IP，來服務20%的大陸客戶，如今看起來更顯得重要。

據了解，華為直接、間接（華為供應商下單給台積電）的訂單就占台積電營收約15~20%。

陸行之表示，他知道扶植非美設備材料廠幾乎是不可能的，但對有強大執行力的台積電仍有渺茫的機會，可以先從Ｎ-3、N-4開始，是時候來大力扶植日本、 歐洲及台灣的半導體設備及材料公司了。他提醒，「千萬別等到客戶或競爭者率先弄出一條產線，若真如此就來不及了。」

(中時電子報)