民進黨最人事新名單拍板，除了日前秘書長由林錫耀出任，備受注目的副秘書長林飛帆留任。民進黨中央人事也陸續抵定，副秘書長由高幸雪、林飛帆、林鶴明3人擔任，高、林都是留任，祕書處主任林秀玲留任。

林飛帆接受《中國時報》訪問時證實此人事案，林飛帆表示，未來負責將負責中國部、外交部及政策會。

不過網友持負面態度表示，「看到練台生的錢櫃火災和年代，怎麼不喊喊你好大我好怕？」「九萬真香！」「反觀蟑螂才領1450還被日本大哥哥認證！」「當初他辭職還尊重他三分，沒想到這麼快就回來，真香！」「他哪位？是那個喊捍衛台灣的替代役嗎？」「他領9萬，勞工吃屎」「對了 修憲太危險了 可以示範怎麼站著而不是跪著嗎？」「民進動復隨組織」、「國家統一撤案繼續裝死」「FB完全不敢開放留言！」

也有網友指出，「竟然沒擔任府院職」、「台清交大一堆1、20萬，才9萬就眼紅！」「怒，立下大功，居然還是領9萬」、「能領導太陽花，才領9萬真的很少了」、「成功號召50萬人集合凱道，這種人才領20萬也值得」！

(中時電子報)