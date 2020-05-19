近日資安事件頻傳，鎖定攻擊特定類型企業，造成經營的新隱憂，資安防護成為企業重要課題，日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱 So-net )正式推出全新資安網通DDoS防禦服務，與全球知名資安服務大廠Nexusguard合作建置資安網通清洗中心，為台灣企業客戶完整提供全面資安服務，成為企業強而有力的後盾，創造服務價值！

So-net 建立台灣資安網通清洗中心，正面迎擊駭客，強化企業資安

DDoS攻擊事件越來越頻繁，任何人可自由透過網路與駭客合作，針對特定對象發動DDoS攻擊，達到攻擊或報復的目的，進一步影響企業的商業利益或勒索。So-net深耕台灣多年，擁有完整網路服務經驗，So-net 業務及技術團隊提供完整且專業的企業服務，與Nexusguard合作資安網通服務，建立台灣清洗中心，客製化資安防護環境，提供全球流量清洗機制，協助客戶資安防禦與即時在地服務，正面迎擊駭客，強化企業資安！

So-net與Nexusguard合作建立台灣資安網通清洗中心，提供全球流量清洗(圖/So-net 提供)

So-net 資安網通提供企業資安全面防護

結合多年IDC資源與經驗，So-net資安網通服務提供四種防禦服務，分別為「原站保護」、「應用保護 」、「DNS保護 」及「就地清洗」，So-net依據客戶需求規劃最適合的防禦架構，協助抵擋攻擊造成的服務風險，縮短因應攻擊的應變時間，強化企業資安體質、全面防護，協助創造服務價值！

．「原站保護」(Origin Protection)：針對大型客戶擁有一整段BGP，透過GRE宣告方式保護原站，保護關鍵網路基礎架構。

．「應用保護」(Application Protection) ：提供網路三、四、七層Always-on的應用保護，防禦各種網站攻擊行為，例如OWASPTop10、惡意機器人及爬蟲等。

．「DNS保護」(DNS Protection)：DNS內容定義保護範圍，並即時緩解攻擊。

．「就地清洗」(Clean Pipe)：針對企業入門的防禦需求，So-net可提供客製化IP防禦，於骨幹網路端過濾攻擊封包。

So-net資安網通提供全面防禦服務(圖/So-net 提供)

So-net 副總經理蘇柏銘先生表示，So-net 具有豐富的遊戲及IDC經驗，資安網通業務團隊依企業需求提供客製化服務及顧問式規劃，提供月付及整合式的企業服務，協助快速導入服務，So-net 新建置清洗中心能緩解DDoS攻擊外，也能大幅度減少因網路速度延遲而造成的損失，並維持伺服器於攻擊事件發生當下繼續正常運作，掌握即時的威脅狀態，讓企業可以專注於關鍵業務發展，無後顧之憂，消費者進而可體驗企業所提供的穩定安全的網路資訊。

24/7不間斷服務與監控，即時分析報表平台

不論是台灣的DDoS攻擊緩解或是全球部屬防禦，So-net專業團隊依據客戶需求提出最佳解決方案，層層把關多面向的惡意攻擊，資訊安全團隊24/7不間斷服務與監控，即時把關，企業如電子商務、遊戲業、金融證券業、第三方支付、物流服務、政府機關、中小企業等公司行號可隨時登入平台查看服務狀況，取得即時分析報表，即時掌握駭客威脅資訊並採取行動。

(科技)