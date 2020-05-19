中華信評今（19）日表示，法商法國興業銀行台北分行的評等展望，隨母集團展望變動調為「負向」，twAA+/twA-1+的評等則獲得確認。這是疫情期間第Ｎ家的在台外銀，信評表現被總行牽連而轉差，而法興銀行更在短短一個半月內，兩度被調整信評展望，從「正向」、「穩定」，到此次的「負向」。

新冠疫情對於金融機構營運的衝擊，已近乎海內、外難分。全球三大信評業因疫而作出的評等調整，跨國銀行業許多都是評等展望從「穩定」轉為「負向」，而且從總行到世界各地子行、分行據點都一致反映，接下來12至24個月期間都是被評等機構緊密觀切的對象，若度不過病毒的破壞力，就將面臨信評降評的歹運。

中華信評表示，標普全球評級於今年5月15日將總部設於巴黎的法國興業銀行（Societe Generale）發行體信用評等的評等展望由「穩定」調為「負向」。同時確認該行的評等為 A/A-1，因此法國興業銀行台北分行評等展望隨母集團展望變動調為「負向」。

新冠疫情全球大流行以來，4、5月期間許多金融機構都被全球三大評等機構作出評等行動，包括美商花旗銀行、新加坡商星展銀行、法商法國巴黎銀行、英商渣打銀行等，多數均是信評展望由穩定調整為負向，各國際銀行的海外子公司、分行的信評展望隨之更動，因此花旗台灣、星展台灣、渣打台灣等外銀子行，以及法巴銀台北分行、和此次的法興銀等都難逃信評展望轉為負向。

(工商 )