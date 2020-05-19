英國政府周日宣布，只要牛津大學研究的新冠肺炎疫苗臨床試驗成功，最快9月就可以向3,000萬個英國人注射疫苗，成為全球第一個能為國民提供疫苗的國家。
牛津大學5月初跟英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）締結疫苗開發與分銷的授權協議，目標在2020年底前推出至多1億劑疫苗。
阿斯特捷利康表示，在牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）疫苗研發團隊跟牛津疫苗小組（Oxford Vaccine Group）的研究員將在7月就知道其開發的疫苗，在4月24日展開人體試驗後的結果，是否能讓人預防新冠肺炎而不受感染。
大部份專家認為，要花12個月到18個月時間才能為市場提供大量能安全使用的疫苗。
英國商務大臣夏瑪（Alok Sharma）周日表示為牛津研發疫苗工作，提供6,550萬英鎊的新研究經費，並宣布只要臨床試驗成功，阿斯特捷利康就能在9月時為英國民眾提供高達3,000萬劑疫苗。英國去年人口約6,665萬人。
(工商 )
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