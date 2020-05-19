美國對華為新禁令風暴蔓延，華為供應鏈壓力不小，功率放大器（PA）龍頭穩懋（3105）兩天內遭四研究機構降評，是現階段國際資金首要避開對象。

PA指標股穩懋兩天內引來摩根士丹利、瑞信、統一投顧與摩根大通證券降評，里昂證券維持「賣出」投資評等，牽動國際資金動向。

摩根大通證券基於華為新禁令產生的長遠影響，定調應重新思考（rethink）穩懋的長線成長展望能否達標，把投資評等降為「劣於大盤」，推測合理股價砍至225元。

小摩指出，海思半導體對穩懋營運貢獻逾一成，美國新禁令將會使穩懋自下半年起不確定性大增，有必要調整先前對海思半導體出貨的樂觀預期，且要是沒能取得許可，穩懋2021年對海思半導體晶圓出貨量將明顯縮小，導致來自PA的成長性消失，值得留意的是，華為5G基礎建設原本是穩懋未來重要客戶，在美國禁令環境中，新營運催化劑（catalyst）作用的可能性急速降低。

(工商 )