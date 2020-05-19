美國對華為新禁令干擾台股走勢，外資圈針對受害股一片降評後，里昂證券跳出來呼籲冷靜看待重災區PCB族群，強調智慧機生產受阻機率較低，看好華通（2313）、欣興（3037）、台燿（6274）。

統一投顧董事長黎方國指出，美國總統川普一向都是先打後談，推敲華為晶片不一定全禁，細分來看，5G設備被美國禁止機率較高，主要係牽涉到美國國安，至於華為智慧機晶片與國安關聯度輕，中美之間有商量空間，若最終華為仍可生產手機晶片，對電子產業的衝擊將大為減輕。

里昂證券科技產業分析師高翊庭指出，在華為新禁令下，華為難以維持5G、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）的晶片許可，也就是說，海思半導體非智慧機業務供應鏈恐全面受害，以ABF載板受衝擊最大，南電身為海思半導體網路相關訂單主要供應商，為主要受害者。

不過，智慧機所用系統級晶片（SoC）很可能得以延續，對華為智慧機需求的影響相對較低，對應到HDI、銅箔基板（CCL）領域，其生產所用技術與設備與美國關聯度小，PCB既不在關鍵零組件清單上，華為在手庫存量也比半導體晶片少得多，就算在禁令後，還是會持續拉貨。里昂對華通、欣興、台燿全持「買進」投資評等，推測合理股價是55、55與165元。

(工商 )