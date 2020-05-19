台股520行情迎來最高潮，外資鎖定高價主流大題材，一線高價股近期股價銳不可擋，千金股矽力-KY、信驊、祥碩5月以來波段漲幅高達15.97～31.86％，準千金的緯穎、譜瑞-KY，二線高價股的聯發科與嘉澤也成亮點。

野村證券相中大中華地區伺服器帶動的雲端需求與產業鏈在地化題材，一口氣初評緯穎、嘉澤與信驊三大高價股，唯一給予緯穎「買進」投資評等、推測合理股價是970元，超越花旗環球的960元；其他兩檔考量股價符合營運成長期望，初評「中立」。

野村指出，全球伺服器受惠雲端服務供應商（CSP）、網路企業資料中心建置、大陸電信5G基礎建設帶動，2020～2021年出貨量將成長5～6％，尤其大陸有政策加持，當地CSP成長動能比美國企業更強。

緯穎作為純雲端伺服器ODM廠，基於新資料中心擴張計畫、硬體升級需求、IT支出從企業轉往雲端提供商，緯穎至2021年的超大規模伺服器ODM業務總體市場分額，將以13～15％年複合成長率增長。外資估算，緯穎2020～2022年每股純益各為44.25、57.32與67.03元。

值得留意的是，繼祥碩叩關千元成功，緯穎、譜瑞-KY也步步進逼900元，如未來幾個交易日一鼓作氣衝上千金寶座，就會將台股記錄由四千金再推向更高層次的六千金。

法人基於強勢高價股氣勢如虹的帶動效應，同樣在高價族群中尋求落後補漲機會，引起最多興趣的是人氣明星玉晶光、國巨、環球晶三檔。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫力挺玉晶光，看好玉晶光在高階零組件領域重要性持續攀高，下半年供應蘋果新iPhone所需7P鏡頭比重為二成、ToF的供應比重逾五成；大型投顧機構則預期，市場對於iPhone出貨量預期已偏低，iPhone供應鏈未來數月表現反而可望優於其他智慧型手機品牌供應鏈，且因玉晶光獲利成長性較強，本益比評價可望高於大立光。

(工商 )