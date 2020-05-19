全球受疫情影響，許多明星、團體的演唱會陸續喊停，連日本天后濱崎步原訂2月開始的巡迴演唱會，也被迫中止。近期濱崎步也在IG和官網針對取消演唱會一事，對工作人員和粉絲造成不便致歉，也說自己不得不做出這種如心被撕裂般的決定；有趣的是，粉絲不但沒怪她，還鼓勵她多陪兒子。

濱崎步的巡迴演唱會《ayumi hamasaki TROUBLE TOUR 2020 A ～最後的TROUBLE～》在2月下旬開跑，沒料到在埼玉縣2場演唱會結束後，因為新冠肺炎的關係和政府的緊急狀態宣言，剩下36場次只能暫停，疫情未改善前都無法宣布改期；近日濱崎步在IG和官網發聲明，經過多方考慮後，決定取消剩餘的36場演唱會。

在濱崎步的字句中看得出她的無奈，「對此（演唱會）我們進行多方考量，無論是舞者、工作人員或是到場的粉絲，要做到百分百的預防感染措施太困難了，為了大家的安全，只好決定取消剩餘的36場演出」；取消的決定對濱崎步來說如同心被撕裂，但她仍向粉絲致歉，「對每個在等待的人帶來不便，我深感歉意」，儘管粉絲很失望，卻打趣地說「步姊這樣就有時間陪兒子了」。

(中時電子報)