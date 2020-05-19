第73屆世衛大會主席宣布本次會議不討論台邦交國提交的「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」提案，並將有關問題留待今年下半年大會續會討論。對此，大陸外交部發言人趙立堅19日在例行記者會上表示，事實再次證明台獨沒有出路，奉勸民進黨當局認清現實。

趙立堅表示，台灣當局及個別國家在本次世衛大會推動涉台提案的圖謀沒有得逞。事實再次證明台獨沒有出路，在世衛大會炒作涉台提案問題不得人心。在新冠肺炎疫情全球持續蔓延的背景下，聚焦國際抗疫合作是廣大成員國對此次大會的共同期待。民進黨當局和個別國家違背廣大成員國的強烈意願，執意搞涉台提案，企圖干擾大會進程、破壞國際抗疫合作，充分暴露了其將自身政治考量凌駕於國際公共衛生安全之上的真實面目。

趙立堅說，廣大世衛組織會員國堅持一個中國原則，堅持維護聯大2758號決議和世衛大會25.1號決議的權威，主持公道正義，陸方表示高度讚賞。

趙立堅指出，台灣人民是骨肉同胞，大陸中央政府一貫採取一切必要措施確保台灣同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情暴發以來，在大陸之外最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，向台灣通報疫情信息共計152次。在符合一個中國原則前提下，大陸中央政府對台灣參與全球衛生事務也作出了妥善安排，台灣專家參加世衛組織技術性活動不存在任何障礙，僅2019年以來台灣衛生專家共有16批24人次參加了世衛組織技術活動。

中新社報導，台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，可以及時從世衛組織獲取並發布疫情信息，獲取各種疫情防控資訊管道是暢通有效的。這也確保了無論是台灣還是國際上發生公共衛生事件，台灣都可以及時有效應對。所謂「國際防疫缺口」不過是民進黨當局「以疫謀獨」的藉口，也早被國際社會所看穿。

「我們奉勸民進黨當局認清現實，不要在謀『獨』的錯誤道路上越走越遠，挾洋自重不可能撼國際社會一個中國格局。」趙立堅說，「我們也奉勸部分國家不要誤判中國捍衛核心利益、維護國家統一的決心和能力，立即改弦易轍，停止任何挑戰一個中國原則的行徑。」

(中時 )