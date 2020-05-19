早餐是一天當中最重要的一餐，有研究指出不吃早餐可能導致新陳代謝變慢，或是容易誘發頭暈症狀。而在眾多早餐當中，也存在著不少地雷品項，吃錯了不但更容易引起肚子餓，長期下來還會讓人發胖，日前就有營養師點名許多早餐店的人氣美食，其實都隱藏著超高熱量，越吃越不健康。

YouTuber好味營養師品瑄指出，早餐地雷第1名就是「蔥油餅」，由於它是麵粉製成，再用大量的油煎出酥脆口感，一聽就知道超級胖；第2名則是大家都超愛點的「鐵板麵」，一大碗麵拌炒著高油又高鹽的醬，熱量高達500大卡；接著則是高碳水化合物的「巧克力厚片吐司」，薄薄兩片相當於吃進一碗飯的熱量。

早餐到底該如何吃才健康？品瑄指出，「里肌肉漢堡，不加美乃滋」是個好選擇，可以攝取蛋白質，同時也相當有飽足感；令人意外的是，品瑄最推薦的早餐竟是「蛋餅」，由於餅皮的碳水化合物不高，相較前幾項早餐的脂肪更低，還可以選擇許多口味，像是里肌肉、起司、蔬菜等，更具營養價值。

至於搭配的飲料，品瑄建議可以點鮮奶茶、豆漿或美式咖啡，很多人愛點的「紅茶」含超多砂糖，「排便神器」冰奶茶則加進許多奶精，脂肪量高達9到10公克，長期飲用易造成心血管疾病與肥胖。最後品瑄提醒，早餐若缺乏蛋白質就會越快肚子餓，導致午餐吃得更多，想減肥的人要特別注意。

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(中時電子報)