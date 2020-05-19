根據最新發表的一項研究顯示，感染了新型冠狀病毒的患者平均需要17天才能戰勝存在體內的病毒。

美國新聞周刊引述一篇在《國際傳染病》雜誌的最新研究結果，以在大陸湖南長沙的147名患者戰勝病毒平均需要的時間做出統計，結果發現確診者平均需要17天才能逐漸康復。這也意味，如果患者患病時間過長，在患者身上顯示的病症就會更嚴重。

據最新統計，新型冠狀病毒確診患者在全球已經超過了490萬例，造成320891多人死亡，有近2百萬人康復，但仍有2677214人在治療中。其中有45168病危。

(中時 )