最新研究：新冠肺炎患者擺脫病毒需要17天 22:422020/05/19 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最新統計顯示，新冠肺炎患者平均需時17天才能戰勝病毒。圖為防疫人員在莫斯科消毒。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據最新發表的一項研究顯示，感染了新型冠狀病毒的患者平均需要17天才能戰勝存在體內的病毒。 美國新聞周刊引述一篇在《國際傳染病》雜誌的最新研究結果，以在大陸湖南長沙的147名患者戰勝病毒平均需要的時間做出統計，結果發現確診者平均需要17天才能逐漸康復。這也意味，如果患者患病時間過長，在患者身上顯示的病症就會更嚴重。 據最新統計，新型冠狀病毒確診患者在全球已經超過了490萬例，造成320891多人死亡，有近2百萬人康復，但仍有2677214人在治療中。其中有45168病危。 (中時 ) #患者 #17 #最新 #顯示 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》周四波羅的海BDI指數為17黑 10:002020/05/15 財經 藍委主張修訂紓困條例 每人發6000元現金振興經濟 15:122020/05/15 政治 面對疫情…領薪一族逆向理財思考 力拚墊高身價！ 08:002020/05/16 財經 TrendForce：LED顯示屏產值估年增3.7％ 04:102020/05/16 產業特刊 歷經17次採檢 確診僑胞出院 04:102020/05/16 地方新聞 NBA》喬丹曾改打PG 單場送17助攻 08:552020/05/16 體育 田馥甄爆17歲本有出道機會 阻礙者竟是謝金燕… 18:312020/05/17 娛樂 陸媒：全球戰疫沒有輸贏只有共贏 10:092020/05/19 兩岸 關島將台列入首波免簽計劃 陳時中：我國境管措施不變 14:332020/05/19 生活 口罩量已滿載 定額徵收比例正研議 14:402020/05/19 生活 國際熱門新聞 夢碎！梅根哈利洛城面對殘酷現實 - 名流 太陽已進入「極小期」氣溫將下降？ - 國際 中澳貿易戰開打？ 澳洲盼就反傾銷稅溝通 遭中拒接電話 - 國際 奉送8字開戰！川普嗆歐巴馬該坐牢50年 - 國際 最新研究：新冠肺炎患者擺脫病毒需要17天 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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