新冠疫情在全球擴散後，過度集中於大陸的商品供應鏈紛紛斷鏈，許多供應商與製造商都打算重新調整布局，降低大陸供應鏈的比重。長期以來與大陸有類似人口與地理條件的印度，則將新冠疫情視為取代大陸成為世界工廠的絕佳機會，積極地與有意遷移企業接洽，趁機猛挖大陸牆腳。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，新冠病毒肆虐讓中國大陸面臨前所未有的挑戰，有可能撼動其全球第一的世界工廠地位。毗鄰大陸的印度已經感覺到這是天賜良機，迫切地希望能接替從大陸退出的產業供應鏈。

印度交通部長尼庭．賈德卡利（Nitin Gadkari）最近在一次訪談中表示，中國大陸的全球地位被削弱，印度在吸引投資上可說是因禍得福。位於印度北部的北方邦（Uttar Pradesh），總人口與巴西相當，已經組成經濟團隊全力吸引那些有意撤出大陸的企業入駐。印度還打算劃出總面積相當於兩個盧森堡（約5000平方公里）的區域，專門提供給打算遷出大陸的製造業，而且已經就此事與1000家美國跨國公司接洽。

頗有影響力美印投資團體美國印度商會（USIBC）也表示，印度已經大大提高了自己招商的聲音，並把重點放在吸引供應鏈企業方面，而那些已經在印度設有工廠的公司可能會最快遷離大陸。

不過，報導說，在全球負資產問題嚴重的大環境下，重新安置調配整個產業鏈說起來容易做起來難。獨立經濟學家蘇博拉曼雅（Rupa Subramanya）說：「因疫情關係，很多公司都面臨嚴重的現金流和資本限制，所以在決定下一步怎麼做之前都會相當謹慎。」

長期觀察中國大陸事務的《金融時報》前駐香港分社社長拉傑克布（Rahul Jacob）認為，印度集中土地資源的方向正確，但是僅有土地仍不足以吸引大公司將工廠遷往印度。此外如完整的基礎設施、高等勞動力以及精密的物流系統，這些都是關鍵因素。

另外一個使印度不大可能成為全球跨國公司首選地的原因是，印度並沒有很好地融入全世界主要供應鏈。去年印度經過7年談判，退出由12個亞洲國家組成的地區全面經濟夥伴協定（RCEP），如此一來印度出口商很難與協定內的國家競爭，也無法向交易夥伴提供互惠。

報導說，如果不去印度，由大陸外移的跨國企業會選誰？傑克布認為，現在來看，越南、孟加拉、韓國和台灣都可能是受益者，韓國和台灣是技術高端方面，而越南和孟加拉是低端方面。

而由於大陸勞動力和環境成本增加，跨國公司在大約10年前就陸續把生產線從大陸遷出，近幾年中美貿易緊張關係使原本緩慢的遷移更為加速。但印度不在企業外移的受益名單中，因為它禁止跨國企業在出口商品的同時對印度市場進行銷售。

報導表示，隨著美國加大力度與大陸脫鉤，日本向本國企業撥款協助工廠遷出大陸，英國議員受到壓力重新考慮華為在5G網路建設中的作用，全球的反對中國大陸的情緒正在升溫。專家們認為，對印度來說時機或已成熟，如果能開展結構性改革，就有機會利用地緣政治風向的改變，來重塑印度與世界的貿易關係。

(中時電子報)