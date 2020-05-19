交通部在蔡總統及行政院蘇院長政策支持下，繼4月底完成航空業紓困貸款後，將再次啟動航運業紓困貸款專案。為聽取航運業界建言，林佳龍部長今(19)日下午在航港局郭添貴局長、航政司葉協隆司長的陪同下接見長榮海運張正鏞董事長、陽明海運謝志堅董事長及相關人員，針對航運業紓困方案之規劃執行，以及未來航運業發展前景交換意見。

兩大國籍航運業者對交通部在防疫及紓困作為上均能超前佈署表示感謝，尤其航運業紓困貸款係由政府提供不少於8成的信用擔保以及利息補貼，對臺灣航運業信用強化，以及提供維持正常營運資金具有莫大幫助，有助於穩定客戶信心，提升航運業國際競爭力。

交通部表示，新冠肺炎疫情對國內各港貨物裝卸量之影響雖不如航空運量嚴峻，惟全球疫情重創貿易需求，各大國際航商均已採取減班方式因應，諸多國際海運諮詢機構亦研判未來數月全球貨櫃量減幅可能高達3成。

為協助國籍航運業者渡過疫情難關，交通部長林佳龍在蔡總統及行政院蘇院長的支持下，於紓困2.0方案中提出航運業300億元的融資貸款專案，除由航港建設基金提撥27億元作為信用保證的擔保金外，並於特別預算編列2.43億元提供為期一年的利息補貼。

目前航運業者已依照航港局所訂定的相關申貸要點規定向承貸銀行及該局提出申請，交通部並已訂於5月22日召開審查小組進行審查，若順利審查通過，將提報至6月2日信保基金審議委員會，就融資貸款信用保證進行審查，以加速協助業者取得資金活水，維持營運動能。

林佳龍部長強調，航運業與航空業同樣都是臺灣重要的經濟命脈，尤其長榮海運及陽明海運分別為全球第七、第八大的貨櫃航商，上下游關聯產業就業人口高達44萬人，攸關臺灣的經濟成長動能及民眾生計，交通部將全力支持航運產業度過疫情難關，穩定國際客戶對臺灣航運業的信心，同時滿足業者維持營運資金需求，相信疫情過後，當能揚帆再起，迅速恢復榮景。

(工商 )