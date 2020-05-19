台積電是台灣經濟命脈，15日宣布將在美國亞利桑納州設5奈米廠。有名網友近日在網路上列出台積電創辦人張忠謀的人生經歷後直言，張忠謀在德儀工作到讓白人老闆出錢去進修，「張忠謀是不是超級強？」。

原PO在PTT八卦版上指出，張忠謀出生在戰亂時期，之後爸爸送她到美國麻省理工念書，但畢竟有種族分離政策，大學裡應該是沒有黑人，全部都是白人，只有他在異樣眼光之下讀書，畢業後沒錢去了德儀工作，一邊看半導體的書一邊在公司工作。

原PO繼續說，後來連上層白人老闆都會幫他出錢讓他去進修，進修完後在德儀當高階主管，接著回台創辦台積電。原PO直呼，「張忠謀是不是超級厲害啊？」在美國連他的白人上司都欣賞。

貼文一出，引來不少網友討論，大家紛紛在底下留言，「光是沒有成為家族企業就值得讓人佩服了」、「唯一的神！撐起台灣經濟半壁江山」、「不是台灣之光，而是台灣命脈」、「真的很強，不只會唸書，領導也是一級棒」。

(中時電子報)