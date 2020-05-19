「太慌張，所以才一直跑….！」台南市18日凌晨1時許發生自小客車撞死騎機車黃姓女騎士，肇事盧姓駕駛及2友人當下棄車逃逸，落跑畫面被路過民眾拍下，引發網友群情激憤，盧男今天中午由律師陪同投案，供稱當下太緊張才會棄車逃跑，警方依照過失致死、肇事逃逸罪嫌移送，台南地院晚間以盧男犯肇事致人死亡逃逸罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，有羈押必要，應予羈押。

台南市中華西路2段與民生路2段路口18日凌晨發生一起自小客車與重機車車禍，造成機車騎士送醫救治仍回天乏術，案發第一時間，盧姓肇事駕駛和車上2友人疑似知道撞到機車後，卻未做任何處置，而是下意識棄車逃逸，整段過程都被拍下來，上傳到各大網路社群，引發網友激憤。

盧男中午投案後，下午被移送到台南地檢署由檢察官複訊，檢察官訊問後。認為盧男在案發後有逃亡1天多的事實，雖然今天中午投案，但仍有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押盧男，台南地院於晚間10點多裁定收押。

(中時 )