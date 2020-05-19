世界衛生組織（WHO）的194個成員國，包括美國和大陸在內，於周二大會通過了一項決議，要求對世界衛生組織的新冠狀病毒大流行疫情反應進行“獨立評估”。

世界衛生組織（WHO）的194個成員國決定儘快對衛生組織的疫情反應進行獨立評估。這一決議案經協商，獲得一致同意，決議表示，對於世衛的獨立評估應當是獨立和完整的，包含每一時間段的評估，應儘快公正展開，以期提高應對大流行病提高全球預防能力。

不過，這項仔細審查世衛組織應對Covid-19大流行及其時間順序而採取的措施，其輪廓仍然含糊不清。

世衛組織及其總幹事譚德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus）受到來自美國的強大壓力，美國指控世衛組織與譚德塞在大流行疫情的應對中犯下重大錯誤。

儘管周二在世界衛生大會年會上通過的此一決議並未提及大陸，美國卻並未提出異議。但是華盛頓一直指控這是疫情大流行的根源，並重申要完全的透明。

世衛組織總幹事譚德塞星期一強調，世衛組織就疫情已迅速和經常發出警報，並說他將盡快在適當的時候發起獨立調查。

(中時 )