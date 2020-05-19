總統府祕書長陳菊日前分享一張照片，這張照片左上方卻洩漏了總統府神秘燈號，也就是門楣上的「五色燈」，蔡英文總統曾經在自己的Insgatram與網友分享「五色燈」的祕密。
總統府祕書長陳菊17日在臉書貼出一張她與蔡英文總統、陳建仁副總統、賴清德準副總統的合照照片。
陳菊並且表示，520之後她不再續任總統府秘書長。今年一月，在小英總統帶領下，一起守住了台灣的民主自由與改革成果，向全世界證明了台灣人的智慧與勇敢。在台灣即將邁向一個新階段的此時，總統需要有更大的空間，作最好的布局；因此我選擇，離開工作了兩年的總統府。
不過，這張照片左上角卻洩漏了總統府神秘燈號，也就是門楣上的「五色燈」。
蔡英文總統曾經在自己的Insgatram與網友分享「五色燈」的祕密，綠色就是總統，白色則是副總統，紅色是總統府秘書長，黃色及藍色則分別代表了2位總統府副秘書長。只要燈亮著，就表示人在府內辦公。
陳菊分享的這張照片，背景甚為模糊，只見「五色燈」，但似乎無法判斷哪一個燈是亮著，或許讀者可以自行猜測。
(中時電子報)
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