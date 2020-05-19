總統蔡英文明天將回任民進黨主席，民進黨人事大換血，由林錫耀接任黨秘書長，副秘書長，高幸雪、林鶴明及林飛帆都留任。人吳怡農兼任民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長。消息一出，想必「農婦們」最開心了，又可以多個管道常見到「農農」了！

吳怡農因參選2020台北市立委對決國民黨立委蔣萬安而爆紅，最後吳怡農以1萬多票敗選，當時他發表感言時一度哽咽，讓現場農夫農婦也紅了眼眶、上前安慰。

今民進黨人事大換血，吳怡農出任智庫副執行長，該消息一出，想必「農婦們」會很開心，期待日後能多多在媒體上見到吳怡農(農農) 健壯的身材、突出的大肌肌(肌肉)。

消息曝光後，批踢踢上網友也熱議，不過也多放在討論吳怡農的帥氣上，「能力就是長得好看？」、「專長：長得帥」、「爆紅個屁 還不是綠媒在推」、「爆紅(X)捧紅(V)」、「做實事，不要花時間在包裝上，不然只是另一個瘦一點的蔡易餘」、「明明就是dpp潘若迪」。

(中時電子報)