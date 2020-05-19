金管會主委顧立雄將轉任國安會秘書長，立委莊瑞雄頻頻在財委會虧他是「情報頭子」，要對他好一點才行；顧立雄今面對媒體坦言，當律師很自由、Pay又高，現在工作是「賺零頭」，會接下國安會秘書長職務，顧立雄說：「個性喜歡接受挑戰，蔡總統也用這點打動了我。」

顧立雄當律師30幾年，從事公職後開啟了斜槓人生，從金融業的路人甲，他自認現在是十足的金融人，現在接下國安會秘書長工作，顧立雄坦言，跟當初接金管會主委一樣「很跳Tone」，公職生涯很多變，人生的驚奇之旅還在進行中，他說，「反正也沒什麼損失，嘗試去做好每件事。」

顧立雄備受蔡英文賞識，「總統的堅持」，期望顧立雄到國安體系歷練，促成了他成為國安會祕書長不二人選；有綠營人士認為，顧立雄將是民進黨2022年雙北市長的活棋，不過，顧立雄認為，「選舉是我的弱項。」

由於即將轉任國安會，顧立雄極力推薦金管會副主委黃天牧升任主委，理由是立即上手、做事嚴謹、為人正直，成了接任主委最合適的人選；顧立雄透露，黃天牧是獅子座，但個性與相處40年的妻子、經濟部次長王美花熱情洋溢的個性差很多，顧立雄期勉黃天牧「像我一樣幽默風趣」，並多點獅子座的熱情、少點拘謹。

(中時 )