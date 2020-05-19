美國國防部在前幾星期，正式發布了3部「不明身份的航空現象」的美國海軍戰機所錄之影片，關於不明飛行物體UFO的討論又成為很好的話題。事實上，美國空軍與陸軍還真的曾經研究過碟型飛行器，其中Avro 1794計劃是比較著名的，可以說，它是美軍的制式飛碟。

國家利益(National Interest)報導，1950年代初期，美國空軍開始與總部位於加拿大的Avro飛機公司合作，開發一種不同於同時代噴射戰機的飛行器，它沒有標準的機翼與機身，而是一個大圓盤，這就是Avro 1794計畫。飛機設計師認為，整個圓形機身能夠提供足夠的升力，無尾翼的設計，又能降低阻力，並且完全圓形的設計，也將縮小它的雷達截面積，達到匿蹤性能。

設計者認為，Avro 1794在理論上的最高速度，將在3馬赫至4馬赫之間，最大航程可達1852公里。空軍希望，它能夠高速擊落蘇聯轟炸機。

此外，Avro 1794有一具安裝在中間的升力引擎，具有垂直起降（VTOL）性能，就不必常規跑道，在理論上，可以在幾乎任何地方部署。

美國國家檔案管在2012年9月發布了美國空軍的解密資料，其中就有Avro 1794的剖面圖，國家檔案館指出，這些報告問世於1956~1957年，與當時的「飛碟熱」相當一致。

曾經有一種說法認為，在20世紀中期，美國民眾多次目擊並拍攝到的飛碟，就是美國空軍的極密飛機，這種說法與Avro 1794相當符合，但是Avro 1794應該沒有真正問世過，也就不會是飛碟的本尊。

人們只需要看一下由美國陸軍資助的盤型飛行器「VZ-9 Avrocar」就知道問題所在，VZ-9 一種低空飛行的實驗飛碟。最初希望的最高速度為300英里/小時(時速482公里)，有效升限是10,000英尺(3048公尺)。

美國空軍與陸軍共同研發的VZ-9 Avrocar。(圖/美國空軍)

VZ-9 Avrocar的設計圖。(圖/美國空軍)

但是VZ-9的表現令人失望，它儘管做出最大的努力，該飛行器從未飛離地面幾英尺，也從未飛過超過30英里/小時(時速50公里)的速度。

風洞測試證明，盤型飛行器在空氣動力學上不穩定，它在高速飛行時候無法有效控制，甚至飛行升力也不足，如果飛行高度超過地面三英尺(90公分)，就會不受控制的俯仰和橫滾。

顯然美國陸軍的VZ-9充其量只是一種氣墊船。該項目於1961年被取消，Avro飛機公司也在一年後結束營業。

美國空軍國家博物館展出的VZ-9原型機。(圖/美國空軍)

VZ-9的原型，在俄亥俄州代頓的美國空軍國家博物館展出，第二架原型機在維吉尼亞州尤斯蒂斯堡 (Fort Eustis)的美國陸軍運輸博物館展示。

(中時電子報)