民進黨最人事新名單拍板，除了日前秘書長由林錫耀出任、副秘書長林飛帆留任外，吳怡農出任民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長。網友質疑，「當這個能幹麻？」「他當智庫OK嗎？」

民進黨最人事新名單拍板，除了日前秘書長由林錫耀出任，副秘書長由高幸雪、林飛帆、林鶴明3人擔任。

原本想辭職的組織推廣部主任李慶鋒也確定留任，新聞輿情部主任由顏若芳擔任，國際事務部主任由立委羅致政兼任，副主任由謝佩芬擔任，社會運動部主任由楊皓茹擔任。

受人矚目的是2020立委選舉敗給國民黨蔣萬安的吳怡農，根據《UDN》報導，出任民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長。

網友對此反應不一，有認為「當這個能幹麻？」、「自吹自擂」、「這O包終於有位子啦？」、「選不上的都...」！

另有人認為「吳怡農真的不錯啊」、「以他的資歷，這個位置合理吧，又不是選市長」、「民進黨真的很給年輕人機會嘗試」、「民進黨的新血源源不絕」！

(中時電子報)