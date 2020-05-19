總統府日前遭駭客攻擊，內部文件遭到「變造」後外流。對此，深媒體人黃暐瀚19日在臉書上提出3點質疑，但有很多事令他想不明白。

黃暐瀚在臉書上PO文表示，「總統府，被駭？」黃暐瀚說，總統府多次出面強調，「爆料mail」是駭客所為，而且還是對岸的駭客。他因此吐槽說「有點不懂，都還沒查清，怎麼已經確定是對岸的駭客？不可能是台灣的駭客嗎？」他表示身為評論員，要以目前政府的說法為基礎來評論 ：「府方說是變造，被變造的多少？為什麼要變造，都霧裡看花。」

黃暐瀚還是以目前府方說法來做評論，並且提出3點質疑，第一，如果是駭客，為什麼只偷郵件，不攻官網？民間駭客大概會攻下總統府官網，然後放個五星旗，以茲紀念；第二，如果是解放軍的網軍，那都已經成功侵入幕僚的電腦了，為什麼要現在曝光，提醒敵人警覺準備？不應該是繼續偷資料，再偷滿4年、8年才對嗎？

第三，不管什麼理由？（想紅？）資料偷完決定曝光，為什麼會是傳給「府線記者的mail list」？世界上有駭客是這樣幹的嗎？整個是通知要開「總統府記者會」的概念？駭客偷資料，曝光資料，怎麼會是傳給「線上記者」呢？對象通常都是網路世界的網民，不是嗎？

黃暐瀚說，「好幾個怪，想不太懂，但願意相信府方現在的說明，不是內鬼，是被駭」。

(中時電子報)