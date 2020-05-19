44歲「國標女王」劉真3月驟逝，獨留老公辛龍和4歲女兒霓霓，辛龍因走不出喪妻之痛，讓周遭親友相當憂心，更傳出他決定「終生不娶」，而知名美女醫師黃宥嘉就坦言，其實聽到當下覺得「毛骨悚然」。

(中時電子報)