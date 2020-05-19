辛龍走不出喪妻痛「終生不娶」 美女醫聽了：毛骨悚然 23:592020/05/19 中時電子報 施品瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 44歲「國標女王」劉真3月驟逝，獨留老公辛龍和4歲女兒霓霓，辛龍因走不出喪妻之痛，讓周遭親友相當憂心，更傳出他決定「終生不娶」，而知名美女醫師黃宥嘉就坦言，其實聽到當下覺得「毛骨悚然」。 (中時電子報) #辛龍 #走不出 #喪妻 #終生 #毛骨悚然 也許您會感興趣 推薦閱讀 安慰完辛龍凌晨4點又接小豬來電 吳宗憲曝兩人現況 15:292020/05/17 娛樂 2年走不出戴綠帽創傷？賈乃亮目睹求婚現場反應逼哭人 17:082020/05/17 娛樂 吳宗憲自封帶子郎 最後通牒辛龍走出來 04:102020/05/18 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 30歲《暮光之城》男星驚傳過世 和女友陳屍公寓 - 娛樂 遭謝和弦休妻「不想跟妳XX」 Keanna深夜曬辣照雙乳曲線全露 - 娛樂 娛樂8點半》中國小姐淪為酒店名花 情場失利爆名人歡場淫亂面 - 娛樂 賈靜雯新造型曝光 網驚她變了「不像妳」 - 娛樂 獨／超厲害！瑞莎高分考上文化大學運動教練「博士班」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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