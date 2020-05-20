世界衛生組織計劃通過決議，支持窮國有權為獲得新冠肺炎疫苗或療法而無視專利。大陸領導人習近平在世衛大會演講時表示，大陸研發出的任何新冠疫苗都“將作為全球公共產品”，不過，美國不希望決議內容包含藥物智慧財產權公共化，引起了許多非洲國家的擔憂和抵制。

西方媒體指出，華盛頓決定公開反對世界衛生組織大會提出的一項決議中的部分內容。因其包含支援貧窮國家為了獲得新型冠狀病毒肺炎疫苗或療法有權無視專利。

許多非洲國家的政府非常擔心，如果他們不能廉價獲得新冠肺炎療法或疫苗的智慧財產權，在疫情之前等於坐以待斃。而他們的經濟狀況無法負擔高昂的療法所需要的藥品或是疫苗。

非洲各國駐世衛組織總部所在地日內瓦的大使表示，美國外交官試圖說服他們將為疫苗和療法敘述的文字進行淡化，但他們拒絕了。

英國金融時報報導指出，美國堅持立場，但談判仍在繼續。預計這項決議將獲得通過。白宮方面拒絕就談判發表意見。

一位西非國家駐日內瓦大使表示，“美國做了一些努力，試圖淡化涉及智慧財產權協定和專利的內容。”“美國確信他們將是第一個獲得疫苗的國家，但情況可能並非如此。”

非洲國家花了10年時間才獲得愛滋病廉價藥物，但在此之前已經造成非洲數百萬人喪生。

2001年《多哈宣言》中，世界貿易組織(WTO)各成員國部長表示，在突發公共衛生事件時，各國政府可以不理會智慧財產權，原因是拯救生命優先。

美國以及英國、瑞士和日本等擁有強大製藥行業的國家，希望把明確提到《多哈宣言》的文字從決議中刪除。他們希望強調智慧財產權對於促進創新的作用，並鼓勵通過自願機制（包括捐贈和合作）公平地取得新冠疫苗或治療藥物。

(中時 )