誰說只有國人才能投注運彩呢？這間運彩投注站連外國人都愛喔！位在桃園平鎮區的「仟億元運彩行」店長嚴楚元表示，為提高運彩行的獨特性，特別把店面選在桃園工業區內，同時因應外籍人士需求，將台灣運彩官網原有的英文介面，改成泰文、越南文等等的外籍文字介面，為附近的外國人提供了更多樂趣及便利！

「仟億元」英文嘛也通！外國人都來這裡樂一下！

嚴楚元的台灣運彩行原本開在桃園市平鎮區南豐路上，但這條路原本就有不少運彩行，他認為應該要開設在特定族群較多的區域，才能為自己的運彩行加分，再加上自己有些朋友是外籍人士，曾和他說想和朋友一起投注足球賽事，因此開始邀請外籍朋友去店裡看看。

店長嚴楚元為了讓外籍朋友方便瀏覽網頁，會特別將官網語言換成泰文、越南文等外語。(圖/截取自youtube)

「仟億元運彩行」所在地為工業區，有不少外籍人士在此工作和居住，尤其泰國、越南、菲律賓為大宗。嚴楚元表示，台灣運彩官方網站有英文版外，他又再增設泰文、越南文、菲律賓文或印尼文版，以方便外籍顧客可以得到相同資訊。此外，嚴楚元也認為，外籍朋友在選擇投注的賽事後，就會出現投注內容的QR Code，這是非常好的設計，因為這樣投注者就不用擔心手動會劃錯。

為了提供更完善的環境，現場還有賽事直播。(圖/截取自youtube)

為使運彩投注環境更完善，投注站內提供觀看比賽直播，除能增加臨場感還可提高買氣。更有趣的是，大部分的運彩行主要投注項目都是籃球或棒球，但「仟億元運彩行」最熱門的卻是足球。嚴楚元說，因為泰國、越南等東南亞國家的人，幾乎都熱愛足球，到台灣看到運彩提供各種足球賽事投注，都非常高興且參與熱烈，甚至把運彩當成生活中最大的樂趣之一。

「仟億元運彩行」的貼心服務，讓遠離鄉背井的外籍朋友也能享有最愛的休閒娛樂，透過賽事的投注，能同時享受觀賽的刺激和投注時的快感，還能幫助台灣運動發展！

(中時電子報)