美國總統川普18日自曝天天吃抗瘧疾藥物奎寧，以預防感染新冠病毒。

美國總統川普18日自曝天天吃抗瘧疾藥物奎寧，以預防感染新冠病毒，由於該藥物尚未證實有效，同時可能帶來致命心臟疾病副作用，引發爭議。專家指出，白宮醫師會讓川普服用奎寧，是因為川普是新冠肺炎死亡高危險群，做出這個決定必須考量非常複雜的問題，醫師的處境令人同情。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，川普18日在白宮自曝天天服用抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），以預防感染新冠肺炎，至今已經服用1個多禮拜。川普此話一出，讓在場記者嚇了一大跳，因為奎寧類藥物至今尚未被美國疾病管制暨預防中心（CDC）列為新冠肺炎指定治療藥物，此外，先前也有臨床實驗顯示，讓新冠患者服用高劑量奎寧容易出現心律不整等致命心臟疾病問題，最終導致患者死亡，該實驗也緊急終止。

川普吃奎寧引發龐大爭議，白宮醫師康利（Sean Conley）隨後發布聲明澄清，是在和川普經過數次討論，充分說明奎寧的優缺點後，他們最後得出服用奎寧的潛在益處將大過於可能的相關風險，因此才讓川普服用奎寧。他還強調，川普每次新冠病毒檢測結果都是陰性。

報導指出，川普開始吃奎寧的時機點相當敏感，一個多禮拜前，正巧是白宮員工接連傳出確診的時候，包括川普的貼身隨扈、副總統彭斯發言人米勒（Katie Miller），甚至是多名特勤局人員都中鏢，據傳當時川普壓力非常大，脾氣也變得更暴躁。

曾經為美國前副總統錢尼（Dick Cheney）治療心臟疾病的醫生雷納（Jonathan Reiner）表示，川普是新冠肺炎死亡高危險群，他的醫療團隊對他有全面的照料，所以即便服用奎寧，團隊也會密切監控他是否出現副作用。

雷納指出，「究竟川普死於奎寧的風險較高，還是死於新冠病毒的風險較高」，「這個問題非常複雜，我對康利感到同情」，他更坦言，換作是自己面臨同樣情況，「我不知道該怎麼做。」不過他也強調，一般大眾不該自行服藥。

不甩川普推薦了！美CDC偷刪奎寧使用指南
致命心臟副作用奪11新冠患者命 氯奎寧實驗緊急終止
白宮確診連環爆 牛彈琴：川普最凶險的時刻來臨了
川普隱匿疫情？全美多城新冠大爆炸 白宮內部文件曝光了
打趴川普！國會女王變身時尚女王

更多川普亂吃藥新聞，請見專輯：緊急取材》新冠出招 川普實境狂人秀

文章來源：Trump's unorthodox treatment choice flies in the face of evidence

文章來源：What to Know About the Malaria Drug Trump Says He Is Using

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #川普 #奎寧 #抗瘧疾藥物 #副作用 #白宮醫生 #醫師 #可憐 #同情 #死亡