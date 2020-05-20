美國總統川普18日自曝天天吃抗瘧疾藥物奎寧，以預防感染新冠病毒。

美國總統川普18日自曝天天吃抗瘧疾藥物奎寧，以預防感染新冠病毒，由於該藥物尚未證實有效，同時可能帶來致命心臟疾病副作用，引發爭議。專家指出，白宮醫師會讓川普服用奎寧，是因為川普是新冠肺炎死亡高危險群，做出這個決定必須考量非常複雜的問題，醫師的處境令人同情。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，川普18日在白宮自曝天天服用抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），以預防感染新冠肺炎，至今已經服用1個多禮拜。川普此話一出，讓在場記者嚇了一大跳，因為奎寧類藥物至今尚未被美國疾病管制暨預防中心（CDC）列為新冠肺炎指定治療藥物，此外，先前也有臨床實驗顯示，讓新冠患者服用高劑量奎寧容易出現心律不整等致命心臟疾病問題，最終導致患者死亡，該實驗也緊急終止。

川普吃奎寧引發龐大爭議，白宮醫師康利（Sean Conley）隨後發布聲明澄清，是在和川普經過數次討論，充分說明奎寧的優缺點後，他們最後得出服用奎寧的潛在益處將大過於可能的相關風險，因此才讓川普服用奎寧。他還強調，川普每次新冠病毒檢測結果都是陰性。

報導指出，川普開始吃奎寧的時機點相當敏感，一個多禮拜前，正巧是白宮員工接連傳出確診的時候，包括川普的貼身隨扈、副總統彭斯發言人米勒（Katie Miller），甚至是多名特勤局人員都中鏢，據傳當時川普壓力非常大，脾氣也變得更暴躁。

曾經為美國前副總統錢尼（Dick Cheney）治療心臟疾病的醫生雷納（Jonathan Reiner）表示，川普是新冠肺炎死亡高危險群，他的醫療團隊對他有全面的照料，所以即便服用奎寧，團隊也會密切監控他是否出現副作用。

雷納指出，「究竟川普死於奎寧的風險較高，還是死於新冠病毒的風險較高」，「這個問題非常複雜，我對康利感到同情」，他更坦言，換作是自己面臨同樣情況，「我不知道該怎麼做。」不過他也強調，一般大眾不該自行服藥。

(中時電子報)