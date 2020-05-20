正值全球仍對病毒起源爭論不休、外界仍將目光聚焦於新冠大流行起源大陸之際，一項以色列研究顯示，以色列約有70%的新冠患者所感染的病毒毒株源自美國。

據以色列《耶路撒冷郵報》報導，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）與以色列其他大學18公布的聯合研究成果指出，根據200多名以色列本地和全球其他各地約4700名新冠患者的基因組序列進行比對後發現，約70%的以色列新冠病例感染的病毒毒株來自美國，也就是源自美國的病毒攜帶者將病毒帶到了以色列，其餘約30%患者的感染源主要來自英國、法國、比利時和義大利等歐洲國家。

報導指出，雖然以色列從2月26日至3月4日就暫停從歐洲與全球其他地方的班機，但並不包括美國，直到3月9日以國才全面暫停無法完成14日在該國隔離要求的旅客入境。

特拉維夫大學進化病毒學家史騰（Adi Stern）說，「從美國返回以色列的人產生了傳播鏈」，「由於以色列的邊境政策之間有間距，這導致了從美國回來的人可以到他們想去的地方，因此可能散播了病毒」。他表示，來自一般國家的遊客通常與以色列民眾的接觸有限，但從美國到以色列的人「相對與以色列民眾的關係更為密切」，其中包括很多從美國回國的以色列公民。

報導稱，以國衛生部門其實早於3月5日就決定要將來自美國的旅客列為必須接受隔離的對象，但在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）3月8日與美國副總統彭斯（Mike Pence）商談後，才決定將所有國家封鎖邊境，包括美國。

(中時電子報)