股神巴菲特(Warren Buffett)也栽跟斗？一家德國製造商偽造商業憑證，以假訂單與發票與巴菲特旗下的波克夏．海瑟威(Berkshire Hathaway)進行收購交易，導致收購方需賠付6.43億歐元（約合台幣200億元）的損失。這項股神巴菲特旗下企業難得被騙的新聞，引發網民熱議，但多數都認為這家造假公司手段高明，連股神都騙得了，「有種！」「太厲害了！」

據英國《衛報》報導，這家威廉．舒爾茲(Wilhelm Schulz)是德國一家經營不銹鋼管的家族企業，目前正在接受欺詐調查，原因該公司在接受巴菲特旗下波克夏．海瑟威公司於2017年收購期間偽造訂單與發票，捏造了至少47筆交易以誇大公司的收益，讓巴菲特手下的公司為此多付出了4倍的溢價。

報導表示，事情爆發是來自於一名匿名舉報人，舉報人指該公司通過篡改檔來營造出生意興隆的假像，實際經營陷入困境，已瀕臨破產邊緣。

報導說，巴菲特很少收購家族企業，這項交易總額高達8億歐元，但紐約仲裁法院最後判決其實際價值不超過1.57億歐元，巴菲特的公司必須為此賠付6.43億歐元差額。而在美國的裁定出爐後，德國杜塞爾多夫的檢察官也準備起訴該企業前負責人，罪名是涉嫌偽造文件和偽造資產負債表的嚴重欺詐罪。

大陸微博上的網民則熱烈議論此案，有網民以「股神栽了！」「道高一尺，魔高一丈」為熱搜標籤，也有網民稱「能騙到巴菲特，這外國人造假也真不含糊呀！」、「什麼叫有種，這就叫有種，而且估計相信的也是『王侯將相寧有種乎』的名句，居然不打蝦米，直接過去捕鯨。」「連股神都騙過了，唉，跌落神壇這種方式真是尷尬。」「能騙到股神，不愧是德國人，造假也是精緻的。」

(中時電子報)