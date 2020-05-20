台北車站大廳是否延續禁坐令引發論戰，更是隨著交通部長林佳龍改來改去的說法，引爆議論高潮。對此，媒體人黃暐瀚也發表看法，他說，自己到部長臉書，寫了幾個字，給部長加油，結果光是針對他的發言，底下留言已經超過兩百個。

台鐵局考慮永不開放台北車站大廳席地而坐，消息一出，使網友發起本周六「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動抗議。交通部長林佳龍從18日晚間表態「有限度開放」，19日早上臉書改口「疫情後一切如常」，再度引爆正反論戰。19日下午林佳龍受訪時又說，「希望找到兩全其美的方法」。

黃暐瀚在臉書上發表看法，他首先表示支持「北車給坐」！既然給坐，就不只是給移工坐，路過的外國旅客，可坐：聆聽大廳音樂表演的路人，可坐。黃暐瀚開直播談這個話題，結果贊成反對四六開，「反對的人，比較多」。黃暐瀚說，台灣是個民主多元的社會，各種意見，都可以盡情表達，「這才是台灣原來的模樣啊！」

黃暐瀚說，他因為感動交通部長林佳龍，公開支持「開放」，他去部長臉書，寫了「謝謝部長 關懷移工 重視人權 台灣加油 ！」黃暐瀚說他本來是想給部長加油，結果反而引起許多網友針對他的發言，底下留言也炸鍋了，已經超過兩百個。

黃暐瀚說，「那是林部長的臉書，我不會喧賓奪主，許多tag我的留言，我都看到了。」然後他想說，「台灣該是多元理性的社會，意見可以不同，但腦袋不要反智，做人更不可以冷血無情。」

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(中時電子報)