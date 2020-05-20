標普：陸4月水泥產量反彈 需求提振料持續 02:492020/05/20 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸4月大陸水泥產量反彈至2.2億噸以上高於往年平均。（pexels） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情停工影響，大陸第1季的水泥產量不到3億噸，較上季下降24％。但據新浪財經報導，4月大陸水泥產量迅猛反彈至2.2億噸以上，高於往年平均水準。 同時可看到4月產能利用率達到88％，較往年持平，同時庫存率也從3月高峰73％降至51％，顯示出水泥需求明顯回暖。 (旺報 ) #水泥 #往年 #大陸 #需求 #反彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 盼陸成立單一窗口 助台企存續 04:102020/05/18 政治要聞 陸4月70城房價年漲幅續縮小 月漲幅創半年新高 11:582020/05/18 兩岸 軟硬兼施！傳美國擬祭補貼協助企業撤離大陸 17:332020/05/18 財經 《水泥股》台泥疫情影響相對小 大陸水泥4月發貨量回復水準 17:392020/05/18 財經 1400個愛心守護站1年服務不到10人？中市府：安全網建置完善 17:472020/05/18 生活 還大陸台商一個公道 04:102020/05/19 論壇廣場 更新一下你對陸配的認知 04:102020/05/19 兩岸藝文 陸股原型ETF Q2全數正報酬 04:102020/05/19 投資理財 兩岸經貿，一個都不能少 04:102020/05/19 時論廣場 陸推「一盔一帶」 安全帽需求暴增！ 出口企業轉內銷 10:562020/05/19 兩岸 兩岸熱門新聞 股神栽了！巴菲特被騙200億 網民齊聲喊讚 - 兩岸 奇怪的大陸省分 古人不想去做官 日軍也不願占領 - 兩岸 - 旺報 疫情撼動陸世界工廠地位 印度猛挖牆腳拉攏外企 - 兩岸 美國務卿蓬佩奧公開發表聲明祝賀蔡英文總統連任 - 兩岸 清朝滅亡後 最後一位狀元去哪兒？ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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