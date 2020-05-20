受新冠肺炎疫情停工影響，大陸第1季的水泥產量不到3億噸，較上季下降24％。但據新浪財經報導，4月大陸水泥產量迅猛反彈至2.2億噸以上，高於往年平均水準。

同時可看到4月產能利用率達到88％，較往年持平，同時庫存率也從3月高峰73％降至51％，顯示出水泥需求明顯回暖。

(旺報 )