小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】星撒幣逾3362億 救企業保就業

儘管新加坡最近防疫破功，新冠肺炎確診人數高居東南亞之冠，但政府致力保障一般民眾、家庭與勞工生計所推出的一系列紓困措施，吸睛程度在世界各國屬於前段班。在半封城狀態下，新加坡政府為了確保公民和永久居民的工作，幫企業支付75％的工資，也減免企業租金和稅金，而21歲以上的公民每人可領取600新加坡幣 （約1.2萬台幣）的一次性現金補貼，羨煞許多人。

【2】疫情衝擊經濟 越南台商臨三大挑戰

人口逾億，在這一波新冠肺炎疫情襲捲全球間，越南防疫表現可圈可點，外界有目共睹。越南台商直言，越南政府對疫情的反應快速，執行力強，人民配合度高，是防疫成績斐然的主要原因。

【3】新聞透視》KTV雙標 陳時中獨厚練台生

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前至夜市大啖滷肉飯，示範防疫新生活運動，這周末又要下鄉墾丁視察，指揮官走出辦公室，體察民情是好事；但陳時中一直以來對酒店與KTV停業採雙重標準，要不親自到KTV、酒店示範如何戴口罩喝酒唱歌，否則酒店與KTV都難以保持社交距離，陳時中為何獨厚KTV大亨練台生？

【4】高市今解禁 八大行業喊不罷韓了

高雄市長韓國瑜19日宣布，520起八大行業有條件開放，但須遵守實名制登記、量體溫、保持社交距離、加強清潔消毒等4大防疫措施，並將不定期加強稽查，違者除開罰外，最重勒令停業1個月；消息一出，悶了40幾天的酒店、舞廳業者及旗下小姐都大喊讚！並意外喊出心聲說「不罷韓了！」

【5】美元難強 非美貨幣出頭天

全球經濟恐現「開根號型」復甦，渣打銀行最新報告指出，在美國力拚經濟與聯準會釋出極大規模的資金流動性下，美元走勢可能見頂承壓，除了黃金，非美貨幣包括歐元、澳幣與人民幣，會是較佳投資標的。

(中時電子報)