今年9月將滿40歲的蔡依林（Jolin），曾傳出老爸蔡柱陳（蔡爸）已與泰國籍女子另組家庭，5年前還生了個兒子。本刊記者在蔡爸位於新北市新莊區的住家觀察，果然發現蔡爸帶著兒子現身，和Jolin相差35歲的「蔡小弟」終於曝光。只見父子倆連續3天一起出門爬單槓、打棒球、看醫生或逛商場，行程相當豐富，邁入耳順之年才得子的蔡爸，處處流露出人父的溫柔呵護。

老爸與泰女在外生子 蔡依林5歲混血弟曝光

本刊直擊蔡爸載著5歲兒子和愛犬一起出門。（圖／本刊攝影組）

有讀者向本刊爆料，近幾年蔡爸居住在新北市新莊區，身邊還有位泰國籍女性相伴，在鄰居間早已不是祕密。據悉，原本只有蔡旻紋和蔡依林兩個掌上明珠的蔡爸，五年前喜獲麟兒，父子倆形影不離，一家三口感情超好。

非常親暱的蔡爸父子倆，一大早就到公園丟飛盤。（圖／本刊攝影組）

五月十三日，本刊記者前往蔡爸的新莊住處，下午近五點時，見到戴著同色同款鴨舌帽的蔡爸、蔡小弟一同返家，乍看還以為是祖孫，只見他的小手緊抓抱著安全帽的蔡爸衣角，顯見深厚的父子情，這也是蔡小弟首次在鏡頭前亮相。

為讓兒子練習揮棒，蔡爸當起投手餵球。（圖／本刊攝影組）

到隔天十四日早上七點三十分，父子倆又戴著同款帽子出門，蔡爸拎著袋子、拿著棒球棒，斜背包內還裝著一隻馬爾濟斯犬，騎著摩托車載著蔡小弟到附近的公園運動。

60多歲的蔡爸在兒子面前示範單槓，身子骨相當硬朗。（圖／本刊攝影組）

蔡爸撐起兒子爬上單槓，逗得兒子笑逐顏開。（圖／本刊攝影組）

到了公園後，父子倆先玩起飛盤，蔡小弟玩嗨了開始亂扔亂拋，蔡爸只能認命地撿飛盤；接著蔡小弟拿起球棒練習打擊，幾次揮棒落空後似乎失去興致，便和蔡爸手牽手漫步草地，期間蔡小弟一度拿起球棒扔向狗狗，實在讓人看了心頭一驚。父子倆最後走到遊樂設施區時，蔡爸立刻教導兒子拉單槓，悉心呵護的模樣看起來非常溫馨；直到八點半，兩人才依依不捨地回家，蔡小弟一上車就對著照後鏡扮鬼臉，模樣十分可愛。

返家前蔡小弟對著摩托車後照鏡扮鬼臉，模樣相當可愛。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)