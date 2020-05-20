在政壇開口閉口總是「3Q」的立委陳柏惟（3Q哥），多年前求婚成功至今，遲遲不迎娶未婚妻蔡靜娟。本刊近日多次直擊，陳柏惟和蔡靜娟一起出席活動時，蔡靜娟幾乎都心甘情願當個隱形的另一半，像個助理般替男朋友擦擦汗、遞遞口罩套，隨即退到一旁；就連陳柏惟有次大玩最愛的壘球運動時，也是一名女助理相伴，完全不見蔡靜娟的身影。

本刊直擊，五月三日周日下午二點左右，陳柏惟帶著助理、地方服務處主任等人，開車前往台中市大肚區一處民宅弔唁後，跑到距離約七百五十公尺的老字號「新金發冰品店」消暑。這家冰店已經營六十年，以銅板價的水果冰棒和綠豆沙聞名。

阿娟與陳柏惟交往6年以上，卻隱身幕後多年，兩人同是電影工作者，共同興趣為棒球。（圖／翻攝自臉書）

陳柏惟一行人下車時，蔡靜娟也突然現身，身穿白上衣搭配深色吊帶裙的她，卻始終不發一語。冰店老板娘一認出陳柏惟立刻熱情地介紹，然而，陳柏惟可能是忙了一整天，似乎有些心不在焉，邊點頭邊掃視店內環境，臉上還露出幾絲倦意。蔡靜娟更彷彿是個「路人甲」，默默杵在一旁專注地端視眾人互相寒暄，唯一的大動作，就是啜飲手中的白色飲料，好像眼前這一群人發生了什麼事，全然與自己無關。

5月10日下午一點，陳柏惟帶著阿娟到左營享用涮涮鍋，兩人用完餐後笑容滿面走出店外。（圖／宋岱融攝）

當天助理在陳柏惟的臉書粉絲團PO文「記錄一天政績」，大大介紹陳柏惟的灰藍色新西裝，畫面中就是少了蔡靜娟這位「沒有聲音的另一半」。事實上，面對某些行程或應酬，陳柏惟不會帶著蔡靜娟，而會選擇換個女伴，甚至參加最愛的壘球運動，也不一定要蔡靜娟相伴。例如五月七日晚間，他帶著助理李雨蓁等人前往彰化溪湖一家壘球場，和朋友一起噴汗競技，直到午夜十一時才離開，最後要求司機送李雨蓁回家，實在是個暖心的老闆。

母親節當天阿娟陪著陳柏惟南下高雄參加罷韓活動，兩人互動如老夫老妻，略顯冷淡。（圖／本刊攝影組）

面對打算何時完婚，陳柏惟認真地表示，私人問題不方便回應，他不能代表「女朋友」回答；至於蔡靜娟鮮少在鏡頭前曝光，外傳疑因她考量男方有廣大女粉絲，陳柏惟則說：「毫無關係。」

更多 CTWANT 報導

【3Q試婚直擊2】甜蜜只有3分鐘 出摩天輪就讓出未婚夫

【毒王解密1】武裝船配直昇機 台灣毒王橫行公海

【解封彰銀1】纏訟六年法官二度問「是否要和解」 急催台新金董座吳東亮放手

(中時電子報)