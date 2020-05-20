立委陳柏惟（3Q哥）今年初他就任立委後自爆「不一定會結婚」，與女友蔡靜娟已求婚成功至今已6年多，讓外界更好奇他的感情觀。而這些年來，戴上「未婚妻」帽子的蔡靜娟，始終是個在陳柏惟身旁扮演「推手」角色的「助理」。 其實，蔡靜娟不只很少在陳柏惟的臉書粉絲團露臉，在日常生活中也經常像潛艦般「匿蹤」。

本刊直擊，五月十日母親節當天下午二點左右，陳柏惟一行人現身高雄「棧貳庫」體驗迷你摩天輪，她和陳柏惟一起搭乘，享受了幾分鐘的「愛情摩天輪」甜蜜時光。不過，一走出摩天輪，蔡靜娟又開啟「助理模式」，忙著替陳柏惟擦擦汗、遞口罩套；彷彿只要現身公眾場合，蔡靜娟就拱手把未婚夫推向「大眾情人」。

陳柏惟帶著阿娟體驗高雄棧貳庫的迷你摩天輪，原本是兩人的甜蜜時光，陳柏惟卻只顧拍影片上傳臉書。（圖／本刊攝影組）

行程結束後，陳柏惟的臉書粉絲團出現一則「測試一圈多久」的短短發文，並附上三分鐘的影片，截稿前共吸引超過六萬人觀看；影片中身穿藍色襯衫的女子，就是蔡靜娟。

陳柏惟接著在三點轉往高雄市三民公園發放黃絲帶。本刊發現，陳柏惟的高雄人氣相當火紅，即使當天氣溫飆破三十二度，仍有許多民眾排隊搶著和他合照。只是，穿著休閒服、戴著口罩與鴨舌帽的蔡靜娟，全程幾乎似個工作人員，毫無「立委另一半」的架勢；陳柏惟和粉絲合照時，她時不時貼心地分送口罩套，偶爾還會趁著空檔替陳柏惟擦汗，心甘情願當個隱身幕後的女朋友。

在公開活動上，阿娟（右，藍衣者）通常都是默默的站在一旁並保持一定距離，不知情的人都會把她當成是普通的圍觀者。（圖／本刊攝影組）

面對打算何時完婚，陳柏惟認真地表示，私人問題不方便回應，他不能代表「女朋友」回答；至於蔡靜娟鮮少在鏡頭前曝光，外傳疑因她考量男方有廣大女粉絲，陳柏惟則說：「毫無關係。」

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(中時電子報)