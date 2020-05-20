鮮少談感情的立委陳柏惟過去曾透露，兩年前參選高雄市議員選舉其實是因為女友嫌「里長婆」的稱謂太老，而就在議員選舉失利後，他轉而投入台中市立委選舉，一舉拉向地方勢力龐大的顏家；本刊直擊，當選後他在烏日區一處別緻的社區與女友築起愛巢，每日搭高鐵往返台北和台中。

五月九日母親節當天下午，陳柏惟在沙鹿服務處忙著分送選區粉絲康乃馨，合影留念。期間，穿著白襯衫、戴著報童帽的蔡靜娟，一直跟在陳柏惟的身邊，但兩人互動並不多，始終未秀出時下政壇夫妻一起「出巡」的熱情。小倆口最後一起返回台中市烏日區一個高級社區，該處疑似是陳柏惟剛剛覓得的愛巢，外傳小倆口在此同居試婚。

陳柏惟之前難得在訪談中談到女朋友，他形容自己經常處於「大好大壞」的狀態，而蔡靜娟是一個「沒什麼情緒的人」，因此就算當年的求婚影片、婚紗全被挖出，蔡靜娟也不以為意。

二〇一八年，陳柏惟投身高雄市議員選舉，靠著「打韓」成功營造網路聲量，甚至發下豪語「只要韓國瑜勝選，就立刻搬離高雄」，不過，網路聲量卻未與得票率成正比，最後以「落選頭」飲恨；韓國瑜當選後，他信守承諾搬離高雄。

阿娟與陳柏惟兩人有默契地以帽子造型現身在台中辦公室，與助理道別後便驅車返回愛的小窩。（圖／本刊攝影組）

不怕失敗、愈挫愈勇的陳柏惟，二〇一九年空降到毫無地緣關係的台中市第二選區選立委，直球對上在地深耕超過二十年的顏家，卯上尋求連任的前立委顏清標兒子顏寬恒。陳柏惟初期憑藉「四處放火」成功打響知名度，漸漸脫離原本不被看好的「砲灰」，最後戲劇性地以十一萬兩千多票擊潰顏寬恒，連他都難以置信地激動說：「砲灰大到可以淹掉消波塊！」

面對打算何時完婚，陳柏惟認真地表示，私人問題不方便回應，他不能代表「女朋友」回答；至於蔡靜娟鮮少在鏡頭前曝光，外傳疑因她考量男方有廣大女粉絲，陳柏惟則說：「毫無關係。」

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(中時電子報)