立委陳柏惟與女友求婚後，感情即將面臨「七年之癢」，本刊直擊兩人其實已在台中市烏日區一個高級社區築了愛巢，疑似展開同居試婚生活，然而兩人的臉書的感情狀態卻都顯示「單身」，讓人霧裡看花。

二〇一四年二月《KANO》舉行萬人電影首映會，電影放映前，陳柏惟在時任高雄市長陳菊、導演馬志翔、監製魏德聖等人和觀眾的見證下，當眾下跪向蔡靜娟求婚，蔡靜娟感動到淚灑現場，陳柏惟一舉抱得美人歸。

去年5月陳柏惟帶著阿娟到峇里島拍婚紗照，今年卻表示「不一定要結婚」，感情狀態讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自臉書）

愛情、事業兩得意的陳柏惟，其實四歲時父母就離婚。陳父開過計程車，也做過八大行業，陳母則是保險業務員；雙親離異後，陳柏惟輪流居住父母家，他曾透露「高雄十一個行政區就住過九個」，決定從政時，原本只想選里長，但因蔡靜娟認為「里長婆」的稱謂太老，才決定乾脆投入市議員選舉。

上任立委四個多月來，陳柏惟鮮明的個人特質及大砲風格，讓他惹出不少爭議，例如之前質詢外交部長吳釗燮時，建議成立「中國司」、「統戰部」或「內交部」，以正式對等窗口，專責處理香港、澳門、蒙古和西藏的事務，引起輿論一片譁然；愚人節當天，陳柏惟在臉書貼出一張戴口罩、身上覆蓋靶紙躺在醫院病床的照片，並寫下「打手槍打到住院」，網友批評玩笑開過頭，事後他趕緊解釋並撤文。

陳柏惟向未婚妻求婚至今已過了6年，如今兩人臉書都顯示「單身」，感情狀態讓人摸不著頭緒。（圖／翻攝自臉書）

然而，陳柏惟依舊不改個人作風。華航月前因新冠肺炎掀起改名聲浪之際，陳柏惟以「改名是台灣的自由、斷航是中國的手段」，堅持要改、要斷就斷，雖然事後強調遭刻意斷章取義，並非主張華航斷航，卻仍被外界質疑「打假球」、「唯恐台灣不亂」；近期陳柏惟也因「全程台語質詢」挨批「不夠尊重國會」，不過他不以為意，還順勢推動「母語問政」，主張任何人在行政、立法及司法程序，都可以選擇使用母語。

在政壇總是衝衝衝的陳柏惟，六年前求婚成功至今尚未完婚，他與蔡靜娟的臉書感情狀態都顯示「單身」，穩交多年的兩人，到底是好事近了，還是瀕臨七年之癢，外界實在是霧裡看花。

面對打算何時完婚，陳柏惟認真地表示，私人問題不方便回應，他不能代表「女朋友」回答；至於蔡靜娟鮮少在鏡頭前曝光，外傳疑因她考量男方有廣大女粉絲，陳柏惟則說：「毫無關係。」

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(中時電子報)