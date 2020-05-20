今年9月將滿40歲的蔡依林（Jolin），傳出老爸蔡柱陳（蔡爸）已與泰國籍女子另組家庭，5年前還生了個兒子。在本刊鏡頭前蔡小弟模樣終於曝光，父子倆連續3天一起出門爬單槓、打棒球、看醫生或逛商場，行程相當豐富，邁入耳順之年的蔡爸，處處流露出「老來得子」的溫柔。

五月十三日本刊先直擊蔡爸、蔡小弟返家，十四日前往公園玩飛盤、練揮棒，父子每天都忙得不亦樂乎，十五日再度早起，上午七點半，父子倆又到公園玩飛盤、練揮棒，只是蔡小弟當天有點不開心，拿起飛盤亂打出氣，蔡爸見狀，連忙哄逗兒子後才騎車返家。

看完牙醫後，蔡爸一路攙扶母親上車，非常孝順。（圖／本刊攝影組）

到了八點四十分，蔡爸改開汽車載蔡小弟外出，父子倆先去接蔡依林的奶奶（蔡爸的母親）出門，再一起陪蔡小弟看牙醫。候診時，兩位長輩坐在蔡小弟兩旁有說有笑，看來蔡家都非常疼愛這位小金孫。

看完牙醫後，蔡爸先送母親回家，下午又帶蔡小弟到板橋的購物中心吹冷氣納涼，想必老來得子讓蔡爸開心到精力旺盛，陪兒子連三天趴趴走，也完全不見疲態。

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(中時電子報)