蔡依林（Jolin）年幼時遭遇蔡爸爸經商失敗、遠走泰國開工廠打拚，當時蔡媽黃春美獨自在台灣帶著兩個女兒。蔡爸回台後，因在泰國累積不少人脈，進而經營起泰國移工的仲介，與蔡爸共組家庭、生下5歲兒子的泰國女子，可能就是因此而結識。

一九九九年，Jolin頂著輔仁大學英文系的學歷出道，雖然實力不俗，卻飽受網友的惡意抨擊。當年，Jolin的事業和財務均由蔡爸掌管，二○○一年間，她與當時的經紀人吳大衛傳出合約糾紛時，也是由蔡爸出面協調，一家人陪著她度過事業低潮；從谷底翻身後，Jolin的聲勢從此扶搖直上。

Jolin成為歌手初期，舉凡發片記者會等重要場合，父母都會相偕出席為她打氣，後來卻漸漸少了蔡爸的身影。二○一○年六月，蔡旻紋與大同集團第三代林傳凱訂婚，蔡爸竟然缺席，讓Jolin父母分居、甚至離異之說不脛而走；當時有媒體直接到蔡家門口堵人，蔡媽除了否認婚變，還拉著蔡爸現身破除謠言，Jolin則透過經紀人解釋：「爸爸在泰國處理以前的工作，趕不回來。」此時也傳出蔡爸將照顧Jolin的工作，交棒給大女兒蔡旻紋，開始過著退休生活。

相較於蔡爸逐漸「淡出」，蔡媽與兩個女兒的感情卻愈來愈深厚，令人相當羨慕。二○一三年間，台北市中正紀念堂舉辦浴佛大典，姊妹倆就陪著身為慈濟志工的蔡媽一同出席；二○一五年蔡媽慶祝六十大壽時，Jolin還秀出母女搶壽桃的搞怪照片，當時一票女眷的合影，蔡爸依然不在其中。

以往蔡依林的父母總不會缺席女兒的演唱會等重要場合，但近年已較少見到蔡爸的身影。（圖／翻攝自網路）

直到去年二月，Jolin的IG上才又出現蔡爸的身影，她當時PO出與蔡爸、姊姊和外甥女聚餐的合照，不但稱呼氣色頗佳的蔡爸「肖連ㄟ」（年輕人），還表示聽到蔡爸說自己「健步如飛，走路臉不紅氣不喘……每日健身計畫很規律！」覺得太感恩太幸福，顯見雖然蔡爸另組家庭，但和女兒們的感情仍舊緊密。

以往蔡依林的父母總不會缺席女兒的演唱會等重要場合，但近年已較少見到蔡爸的身影。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)