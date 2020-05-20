蔡爸爸連日來被本刊直擊帶著5歲兒子四處玩樂，而蔡依林（Jolin）近期則因受新冠肺炎疫情影響，原訂五月九日起在高雄巨蛋舉辦五場的《Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會》宣布延期，讓Jolin暫時卸下工作壓力。開心享受生活的她，頻頻在官方粉絲專頁發文與歌迷互動，近日還分享歡度母親節的合照，只見逆齡的蔡媽和兩個女兒同框，宛如姊妹一般，Jolin的姊夫和外甥女等人也到場同樂，難怪蔡媽一臉幸福愉悅。

Jolin進入演藝圈初期，在蔡爸打理下逐步攀上天后地位，如今她對自己的作品已能完全掌控，開始跳脫早期唱跳歌手的包裝，在音樂中融入對社會議題的觀察，二○一四年推出的《呸》，就拿下第二十六屆金曲獎「最佳國語專輯」等三項大獎。

出道20年的蔡依林，雖長期受到網路酸民攻擊，仍努力找回自信。（圖／翻攝自網路）

去年蔡依林展開《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，票房秒殺穩坐天后位置。（圖／翻攝自網路）

二○一八年Jolin交出《Ugly Beauty》專輯，主打歌〈怪美的〉以自嘲的角度，審視她一路走來遭受的批評，並展現活出自我的態度；由五月天阿信填詞的〈玫瑰少年〉，則是向遭霸凌身亡的國三學生葉永鋕致敬。成功透過流行音樂展現深度及溫度，讓Jolin獲得第三十屆金曲獎拿下年度專輯獎和年度歌曲獎，成為該屆大贏家。而自去年十二月在台北小巨蛋開跑的《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，六．六萬張門票三分鐘售罄，證明入行二十年的她，仍站穩事業巔峰。

私下的蔡依林打扮宛如鄰家女孩，與舞台上的霸氣模樣判若兩人。（圖／本刊攝影組）

蔡依林與五月天阿信合作的〈玫瑰少年〉，去年奪下金曲獎年度歌曲。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)