蔡依林的5歲混血弟弟曝光，跟著爸爸玩樂、出遊模樣曝光非常可愛，但跟蔡依林相比，姐弟倆整整相差了近35歲，其實演藝圈如范冰冰、阮經天、易烊千璽等人，家中都有與他們年紀有段差距的親弟弟，都是捧在手心極為疼愛。

范冰冰在華人影壇人氣高、小她19歲的弟弟范丞丞也瘋迷萬千少女，早年范丞丞曾有傳言是她的小孩，都被姐弟一笑置之。格外照顧疼愛弟弟的范冰冰，先是帶著范丞丞出席電影節活動讓他正式曝光，之後范丞丞參加選秀節目《偶像練習生》等，范冰冰都給予很多資源，全力當靠山。

阮經天與弟弟阮經民相差12歲，長相卻是一個模子印出來的，甚至被誤認是雙胞胎，但不同於阮經天的外向熱情，弟弟個性較安靜內向，雖然哥哥常曬出兩人合照，也被粉絲盛讚是高顏質兄弟檔，但阮經民卻對演藝工作沒什麼興趣。

TFBOYS的易烊千璽被粉絲捧在手心，他自己卻是將小他12歲的弟弟「楠楠」捧在手心，經常在個人網站記錄弟弟的大小事、出遠門回家一定準備禮物，成了標準的「寵弟狂魔」，還曾在照片中把弟弟標註成「我家大爺」，足見受寵程度。

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(中時電子報)