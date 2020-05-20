梅雨滯留鋒昨抵達台灣，氣象專家吳德榮今指出，根據衛星雲圖顯示，有多胞型的雷雨胞逐漸靠近，明起到本週六滯留鋒往北移，因西南風增強，會使大氣更不穩定，恐帶來劇烈天氣，而出現致災性降雨的機率也提高。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今（20）早4時紅外線衛星雲圖及雷達回波圖顯示，中部近海及台灣海峽南部有多胞型(Multicellular)雷雨胞，消消長長，逐漸往中南部靠近。

吳德榮指出，根據最新歐洲中期預報中心模擬顯示，今日各地仍有陣雨或雷雨，恐有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨）發生的機率，中南部的機率較北部高。各地氣溫因雲多降雨而略降，北部落在20至27度、中部21至29度、南部22至31度、東部則是21至30度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日（21）至週六（23）滯留鋒逐漸往北移，因西南風增強，會使大氣更不穩定；「強對流」或「中尺度對流系統」更容易被激發，因此帶來劇烈天氣，而致災性降雨出現的機率也提高。

吳德榮說，下週日（24）起滯留鋒向南移到巴士海峽，仍有局部降雨的機率，不過雨勢會減緩許多。到了下週一（25）至週三（27）滯留鋒又再向北移，降雨範圍由南向北擴展、再度籠罩全台，應持續注意「劇烈天氣」及「致災性」降雨的發生。

(中時電子報)