金管會公布最新裁罰案，指出台新銀在辦理客戶以房屋貸款、保單質借資金購買投資型保單業務方面共有4缺失，新光金子公司新壽則在與利害關係人從事交易時違規，分別依違反銀行法、金控法規定，裁罰台新銀800萬元、新壽400萬元。

金管會指出，台新銀辦理客戶以房屋貸款、保單質借資金購買投資型保單業務時，有保費來源及貸款資訊未揭露、未據實揭露，未妥適建立認識客戶（KYC）控管機制狀況。同時，理財專員提供客戶的文宣，未依規經相關單位審核或同意，且內容有易誤導客戶等情事。

此外，針對以房屋貸款資金申購投資型保單案件，台新銀未於事前覈實瞭解借戶資金用途，亦未妥適建立貸後追蹤機制。同時，對於轉介貸款用於購買保單者，台新銀同時給予轉介貸款獎金，此機制易使理財專員勸誘客戶以貸款方式購買保單。

金管會表示，上述缺失同時違反保險法及銀行法規定，依行政罰法規定應依法定罰鍰額最高規定裁處。考量台新銀行稽核單位積極配合查核，且總行管理單位嗣後亦逐步採行改善措施，爰依違反銀行法規定裁罰800萬元。

至於新壽方面，金管會對新光金辦理金檢時，發現子公司新光人壽與利害關係人福麟系統整合，從事交易範圍的不動產標售案時，未依金控法及保險法規定提報董事會重度決議，故依違反規定裁罰400萬元。

(時報資訊)