金管會對法巴人壽、安達人壽及安聯人壽辦理金檢時，發現經台新銀、安泰銀、永豐銀、凱基銀、遠東銀招攬的保戶，有違規勸誘客戶借錢買投資型保單狀況。除了安聯人壽已在去年裁罰、台新銀併同其他缺失裁罰外，對其他6家業者合計重罰1380萬元。

金管會指出，3家保險公司在招攬及核保作業方面，對於通路業務員報告書填寫保費來源不實、保戶持續以投資型保單借款再購買另一張投資型保單狀況，未建立相關監控機制，亦未對保費資金來源加強查明及審核，並確認保戶是否認知相關風險。

此外，對於銀行保經代業務員涉嫌不當招攬的申訴作業處理，3家保險公司有逕依銀行通路與保戶談妥和解內容，未依與通路合約約定釐清責任歸屬，並採取因應防範措施等狀況。

至於兼營保經貸業務的5家銀行，金管會指出，對於保戶以保單借款方式購買保單，有未於業務員報告書正確填寫保費來源、未落實執行瞭解消費者狀況，違反保險法規定。

其中，除了台新銀因併同其他缺失遭裁罰800萬元外，以法巴人壽遭裁罰600萬元最重。金管會指出，主因發現經銀行通路招攬的保戶，有持續以投資型保單借款、再購買新投資型保單，利用循環財務槓桿操作方式擴張信用狀況。

金管會指出，法巴人壽上述狀況來自台新、安泰、永豐、凱基4家銀行的4位客戶，共購買20張保單、並進行19次槓桿操作，依法裁罰600萬元、懲處失職人員及主管，另因資料保護管控機制缺失而予以2項糾正。

而安達人壽則有透過台新、安泰2銀行通路的業務員，在報告書中填寫的保費來源與事實不符，合計7張保單有採循環財務槓桿操作狀況，加上對銀行保經代業務員涉及不當招攬的申訴案處置不當等3項缺失，合計裁罰300萬元及2項糾正。

至於安泰銀和永豐銀的保經代部門，有辦理保單借款及招攬的業務員為同一人，但未在報告書中正確填寫保類來源狀況，各遭裁罰180萬元。凱基銀及遠東銀的保經代部門，雖然辦理保單借款和招攬非同一業務員，但報告書亦未正確填寫保費來源，各遭裁罰60萬元。

(時報資訊)