Sony Mobile萬元防水新機Xperia 10 II今(20)日起於中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)正式販售，搭配多種資費方案及優惠好禮，此外，新色「薄荷綠」由中華電獨家販售。

Sony Xperia 10 II搭載高通八核心處理器，提供可靠效能及快速連結，內建Android 10系統，配備旗艦規格OLED螢幕，以承襲自BRAVIA電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術，及高品質OLED螢幕內建影片影像最佳化技術，螢幕對比與色調呈現更強化，讓色彩更加真實細膩，電池方面，更配備3600mAh高容量電池，加上Battery Care及Xperia智慧充電技術同步調整電池充電速率，Xperia 10 II推出可可黑、奶油白、薄荷綠、莓果藍四款顏色。

照相方面，Sony Xperia 10 II全新獨立三鏡頭相機，搭載1200萬畫素主鏡頭與兩個800萬畫素鏡頭，擁有與Xperia 1相同的16mm超廣角鏡頭、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭配置，更結合Sony領先業界的數位影像專業與AI人工智慧，色彩重現技術全新升級，除了有內建的美食、肖像模式帶來色彩校正及最佳化呈現，Xperia 10 II更擁有全新「夜間模式」，能在低光源環境下提升照片亮度平衡。

Xperia 10 II萬元防水新機在台亮眼上市，空機價格11,490元，具備最高等級IP65/IP68防水防塵，是防水手機中價格最親民，今日起搭配中華電、台灣大、遠傳推出優惠資費方案以及優惠好禮，「薄荷綠」由中華電獨家販售。

(時報資訊)