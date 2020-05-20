紓困亂糟糟，新北市長侯友宜日前寫信給基層，感謝大家忙防疫又要防紓困，其中提到「本是同根生」，反應基層壓力大，疲於辦理紓困，而衛福部長陳時中被問到此事時，接著說「合作多愉快」，讓財信傳媒董事長謝金河大讚，若沒有很深的底藴，是答不出這麼令人心領神會的答案，「台灣出現了一個陳時中，完全扭轉了過去政治人物問政火車對撞的模式」。

謝金河在臉書表示，「政治其實可以更柔軟」，最令他拍案叫好的是新北市為了紓困，把案件全送到衞福部，記者問陳時中「本是同根生」要他接下一句，通常會不假思索說出「相煎何太急」，沒想到陳時中慢條斯理答「合作多愉快」，如果沒有很深的底藴，一定答不出這麼令人心領神會的答案，「這是十分高的境界，這個話出來，新北市與衞福部的爭議戰火也停了。」

在各項民調中，陳時中滿意度經常達9成以上，謝金河說，這顯示不同政治立場有不同的民調，但多數民眾不分黨派都喜歡他，這是問政的火候與柔軟功，陳時中每天面對一大群刁難他的記者，都非常有耐心回答每一個問題，偶爾不小心動了氣，卻調皮説「生氣的是我弟弟！」一句話讓大家會心一笑。

謝金河認為，政壇的陳時中現象，未來很可能是主流，很多政治人物都會努力揣模陳時中風格，也許留給對手空間，自己的路會更寬，政治人物如果懂得給對手說好話，自己的視野會更開闊，但能懂得這個意境的政治人物並不多。

另外，謝金河也提到520總統就職典禮，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都確定出席，前總統馬英九則幾乎全盤否定的態度，拒絕出席，國民黨主席江啓臣也表明不出席，這樣的政治表態是加分或扣分，很快就會知道答案。他認為，總統就職典禮是國家的事，不是政黨的恩怨情仇，像馬前總統的反應對他是大扣分，但他已是走入歷史的政治人物，去與不去影響不大，只是剛當選的江啓臣如此年輕，卻如此剛猛對撞，前途令人憂心！

(中時電子報)