我國第15任總統蔡英文、副總統賴清德就職典禮將於今日上午舉行，其中六都市長中，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲均會出席。對此，有評論認為，侯友宜、盧秀燕與國民黨中央不同調，成了藍營異數，恐是希望降低藍綠對立，也希望中央未來預算分配上，不會被找麻煩。

520總統就職典禮，六都市長都受邀出席，其中韓國瑜因還有市政會議，也要忙於市政、防疫紓困，十分忙碌而不出席。侯友宜先前雖稱市政優先，能參加就盡量參加，不過侯後來指示將例行的市政會議調整時間，並出席520總統就職典禮。盧秀燕在520這天本來有開工、公務與防疫會議等行程，考量為國家重大慶典，排除萬難，調整既定行程，將代表台中市民，親自出席就職活動。據《中評社》報導，藍營政治人物出席蔡的就職典禮，加深外界對國民黨內分裂的印象。

該評論也提及，2020大選後，侯友宜始終以市政優先的理由，刻意和國民黨保持距離，盧秀燕後來也在許多政治議題上選擇侯友宜模式。此外，盧也曾陷入罷免危機，因此，盧很快就宣布出席520就職典禮，顯然有所考量。該評論稱兩人出席520捧場蔡英文，一方面希望降低藍綠對立的氛圍，也希望中央接下來預算分配上，不會被找麻煩。

(中時電子報)